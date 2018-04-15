Российские политики после встречи с Асадом заявили о его "хорошем настроении"

По словам россиян, Асад "высоко отозвался о российском оружии", которое показало "превосходство над оружием агрессоров"

На фоне ракетных атак коалиции во главе с США против режима Башара Асада российские политики заявили о "хорошем настроении" сирийского диктатора.

Об этом после встречи с ним рассказала член российской делегации, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова, передает телеканал Дождь.

"У президента Асада абсолютно позитивный настрой, хорошее настроение", - заверила она.

В свою очередь представитель проправительственной Единой России, депутат Госдумы РФ Сергей Железняк заявил, что глава сирийского режима "высоко отозвался о российском оружии, показавшем превосходство над оружием агрессоров".

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии.

К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Читайте также: CNN показал последствия удара США и их союзников по Сирии

Это стало ответом на химическую атаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек, еще около 500 получили отравление.

Всего по объектам, связанным с сирийским химоружием, было выпущено более 100 ракет, все из них достигли заданных целей.

В свою очередь некоторые российские политики утверждают, что РФ якобы сумела перехватить большинство американских ракет.

Все подробности авиаударов по Сирии читайте в спецтеме НВ.