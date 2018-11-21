Российские оккупанты отрицают информацию Украины о проседании Керченского моста

В пресс-службе Керченского моста отрицают информацию Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц о его смещении.
"Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда", - сказано в сообщении.
Так называемый "глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям" Юрий Гемпель заявил, что "информация украинского ведомства – миф", пишут РИА Новости.
"Явная информационная грязная ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью. Мост находится под постоянным наблюдением инженерно-технических служб, и никаких сомнений в его прочности нет. Мост крепкий и будет на века служить России. Приглашаем в Крым проехаться по Крымскому мосту украинских политиков и самим убедиться, насколько крепок и необходим мост гражданам России, увидеть величие и масштабность этого грандиозного строительства", – сказал он.
Ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявили, что спутниковая съемка зафиксировала смещение Керченского моста, который соединяет оккупированный Крым и Россию.
Керченский мост соединяет оккупированный Крым и Краснодарский край (РФ). Открытие моста состоялось 15 мая 2018 года. Стоимость строительства составила 6,9 млрд руб.
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