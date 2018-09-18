Российские обвинения по МН17: Волонтеры указали на фальсификацию "доказательств" Минобороны РФ

Волонтеры InformNapalm укзали на фальсификацию документов, предоставленных Минобороны РФ в качестве доказательства "украинского следа" в уничтожении Боинг-777 Малайзийских авиалиний. В частности, ракету для ЗРК Бук на заводе собрали в 1986 году, но формуляр на нее заполнили еще в 1984 году.

В отчете российского оборонного ведомства говорится о том, что все необходимые сведения о ракете содержаться "сводной ведомости на изделие", "восстановленном подлиннике формуляра на двигатель" и "журнале принятой продукции", которые хранятся в архиве завода- изготовителя на территории РФ.

Согласно этим документам, ракета №8720 была изготовлена в декабре 1986 года, в городе Долгопрудном, что под Москвой, а затем передана в в/ч 20152 в Тернопольской области. Также в документах фигурируют номера двигателя (8869032) и собранного изделия (8868720).

Волонтер InformNapalm Михаил Кузнецов заметил, что на полях "восстановленного формуляра" с номерами ракеты есть надписи:

"Восстановленный подлинник №1», «Подл(п). 17.02.84» (подл. – подлинник или подп. - подписано). Также на формуляре есть еще одна дата: 30.хх.1984. Таким образом, изделие на заводе собрали в 1986 году, но формуляр на нее заполнили еще в 1984. Также РФ не продемонстрировала никаких актов приема-передачи, которые являются обязательными", - указал волонтер.

Добавим, что в Минобороны РФ никак не объяснили, почему вместо оригинального "формуляра на двигатель", публике предъявили "восстановленный подлинник формуляра на двигатель".

"Однако как следует из ГОСТА СССР 19.601-78, принятого 1 января 1980 года, восстановленный подлинник может быть изготовлен после составления акта о списании пришедшего в негодность или утерянного подлинника", - поясняют журналисты Новой газеты.

17 сентября Россия обнародовала очередной фейк, согласно которому ракета Бука, которая сбила МН17, якобы принадлежала Украине, а международное расследование было "фальшивкой". В Минобороны РФ утверждают, что узнали об этом "на основании бортового номера ракеты".

Главы оборонных ведомств Украины и Великобритании уже назвали фейком заявления России о причастности Украины к уничтожению МН17 и очередным примером российской дезинформации.

Основатель международной экспертно-журналистской группы Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что выводы Министерства обороны России относительно катастрофы пассажирского Boeing рейса MH17 абсурдны.

Правительство Нидерландов, комментируя заявление Минобороны РФ подчеркнуло, что доверяет выводам международного следствия JIT относительно вины России.

24 мая 2018 года Международная следственная группа в Нидерландах заявила, что малазийский Боинг рейса MH17 под Донецком был сбит ракетой российского ЗРК Бук. Следователям удалось выяснить, что Бук принадлежал 53-ей зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение малайзийского Боинга-777 и не исключили обращения в суд. В свою очередь, НАТО и ЕС призвали Москву согласится с фактами и взять на себя ответственность за катастрофу рейса МН17.

Россия же выводы международного следствия отвергает.

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