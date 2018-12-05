Российские корабли в Черном море могут угрожать трем странам НАТО – Порошенко Сегодня, 10:19 45 Цей матеріал також доступний українською Порошенко акцентировал внимание на количестве кораблей РФ в Черном море

У России есть опасное количество кораблей в Черном море, что может угрожать трем странам-членам НАТО, заявил президент Украины Петр Порошенко в статье для The New York Times.

"Эти последние события непосредственно влияют на безопасность всего НАТО. В настоящее время у России есть угрожающее количество морских кораблей в Черном море, что означает, что это может угрожать членам НАТО Румынии, Болгарии и Турции. И это может быть только началом", - добавил он.

Порошенко также акцентировал внимание на значительном присутствии России в Балтийском море.

"Недавно российские бойцы были перехвачены не впервые над Балтийским регионом и не подали плана полетов. Кто может гарантировать, что это не репетиция патрулирования над пресловутым газопроводом Северный поток-2, который строится Россией через Балтийское море, чтобы бросить вызов Европе?" - резюмировал он.

Ранее Порошенко сообщал, что Россия в своих агрессивных действиях является непредсказуемой и может завтра атаковать в любом месте.

Он также заявлял, что визит нескольких кораблей НАТО в Черное море может быть одним из возможных вариантов поддержки Украины во время агрессии России в Керченском проливе.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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