Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Сергей Фурса
Украина-Коломойский 0:1
Лилия Шевцова
Россия уходит в себя, огрызаясь
Фоззи
Братья Систерс и зубная щетка
Томас Фридман
Еще одна революция. Почему меня пугает 2020 год

Российские корабли в Черном море могут угрожать трем странам НАТО – Порошенко

Сегодня, 10:19
45
Цей матеріал також доступний українською

Порошенко акцентировал внимание на количестве кораблей РФ в Черном море

У России есть опасное количество кораблей в Черном море, что может угрожать трем странам-членам НАТО, заявил президент Украины Петр Порошенко в статье для The New York Times.

"Эти последние события непосредственно влияют на безопасность всего НАТО. В настоящее время у России есть угрожающее количество морских кораблей в Черном море, что означает, что это может угрожать членам НАТО Румынии, Болгарии и Турции. И это может быть только началом", - добавил он.

Порошенко также акцентировал внимание на значительном присутствии России в Балтийском море. 

"Недавно российские бойцы были перехвачены не впервые над Балтийским регионом и не подали плана полетов. Кто может гарантировать, что это не репетиция патрулирования над пресловутым газопроводом Северный поток-2, который строится Россией через Балтийское море, чтобы бросить вызов Европе?" - резюмировал он.

Ранее Порошенко сообщал, что Россия в своих агрессивных действиях является непредсказуемой и может завтра атаковать в любом месте.

Он также заявлял, что визит нескольких кораблей НАТО в Черное море может быть одним из возможных вариантов поддержки Украины во время агрессии России в Керченском проливе.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины. 

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона. 

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными. 

Смотрите также 

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

 Смотрите также 

Реконструкция событий в Керченском проливе

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Теги:   Агрессия РФ Черное море НАТО Петр Порошенко Россия

Спецтема   Военное положение в Украине

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 08:01

article_img
В Госдепе назвали условие сохранения ракетного договора с Россией

Последние новости

Кино

Сегодня, 11:16

Со скандалом. Кевин Харт отказался быть ведущим Оскара из-за собственных гомофобских твитов
События

Сегодня, 11:13

В Одесской области военком вымогал у предпринимателя взятку, угрожая призывом его работников
События

Сегодня, 11:12

Россия продолжает блокировать корабли в Керченском проливе: прохода ожидают более 140 судов

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
3435
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
6 декабря: Британский удар по российским олигархам
2116
Джон Ллойд - фото
Джон Ллойд
Макрон в ловушке. И все мы вместе с ним
1809
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Как Трамп высек Путина
13665
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
10412
Евгений Ихельзон - фото
Евгений Ихельзон
Почему я проголосую за Порошенко?
8292
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28943
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25082
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20273