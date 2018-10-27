Российские дипломаты поздравили Австрию с национальным днем ​​латвийским флагом

Российская Миссия при ОБСЕ, которая располагается в австрийской столице Вене, использовала флаг Латвии, чтобы поздравить Австрию с национальным днем. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Twitter.
"Российские дипломаты в Вене приветствовали Австрию по случаю Национального дня. Или это была Латвия?", – говорится в сообщении.
Russian diplomats in Vienna congratulated Austria ???????? on its National Day. Or was it Latvia ????????? pic.twitter.com/xYtegqAzJw- olexander scherba (@olex_scherba) 26 октября 2018 г.
Позже на странице Миссии РФ при ОБСЕ удалили пост и изменили изображение флага.
Herzliche Glückwunsche #Oesterreich zum #Nationalfeiertag !/Happy National Day, #Austria ! pic.twitter.com/7RMnGvyyAJ- Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) 26 октября 2018 г.
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