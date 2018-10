Российские дипломаты поздравили Австрию с национальным днем ​​латвийским флагом

Российская Миссия при ОБСЕ, которая располагается в австрийской столице Вене, использовала флаг Латвии, чтобы поздравить Австрию с национальным днем. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Twitter.

"Российские дипломаты в Вене приветствовали Австрию по случаю Национального дня. Или это была Латвия?", – говорится в сообщении.

Russian diplomats in Vienna congratulated Austria ???????? on its National Day. Or was it Latvia ????????? pic.twitter.com/xYtegqAzJw