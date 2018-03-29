Российские активы в США могут быть заморожены – посол

Посол США в Москве Джон Хантсман не исключил заморозки российских активов в Соединенных Штатах.

Об этом дипломат рассказал в интервью РБК.

На вопрос о том, как Вашингтон намерен арестовать российские активы, если в отношении дипломатической собственности Москвы действует Венская конвенция, которая гарантирует ее неприкосновенность, посол напомнил, что помимо этой конвенции" существуют и другие соглашения".

"Существует Венская конвенция, которая гарантирует неприкосновенность. Ею руководствуются при обсуждении любой ситуации. Но также существуют другие соглашения, достигнутые в разное время, которые тем или иным образом касаются вопросов дипломатической собственности, дипломатических объектов. Поэтому не стоит строить предположения о том, как будут развиваться события", - сказал он.

Хантсман отметил, "то, что произошло в Солсбери, - так ответственные партнеры не поступают".

"И действия в других частях мира не говорят об ответственном партнерстве, которое мы хотели бы иметь. И я боюсь, что у нас не будет нормальных отношений, пока мы не сможем конструктивно решить некоторые проблемы, которые стоят перед нами", - добавил он.