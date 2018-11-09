Российская система ответа на ядерные удары "Мертвая рука" названа неэффективной

Российская система управления ответными ядерными ударами Периметр (по классификации НАТО Dead Hand - Мертвая рука) может оказаться неэффективной в случае размещения американских ракет в Европе.

Об этом в интервью газете Звезда заявил бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения РФ, генерал-полковник Виктор Есин.

По словам российского генерала, система Периметр функционирует, она даже усовершенствована, но когда она сработает, у РФ уже останется мало ракет.

"Мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора... Если откровенно, эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе у нас пока что нет", - сказал генерал.

Генерал добавил, что если американцы все-таки начнут разворачивать свои ракеты в Европе, России ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара.

"Нас просто подталкивают к такому решению - уж очень большая опасность создается для страны при появлении американских ракет у российских границ", - считает он.

Периметр - комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом, созданный в СССР.

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Ранее президент США Дональд Трамп принял решение расторгнуть договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. При этом Трамп не исключил заключения с россиянами нового соглашения.

Во время визита в Москву советник Болтон заявил, что США задумались о возможности стратегического сотрудничества с Россией из-за ракетного потенциала Китая.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

Фактически, договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности.