Российская армия устраивает провокации на учениях НАТО в Арктике

Во время учений было замечено повышеное количество военных кораблей РФ

Российские истребители и корабли пытаются устроить провокации на военных учениях Нидерландов и Великобритании за Полярным кругом, сообщил начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерал Джефф МакМутри, передает The Telegraph.

"То, что мы видим, - это все возрастающий интерес со стороны российских военно-морских судов к нашим учениям", - сказал он.

По его словам, когда британские и нидерландские военные проводили учения в рамках противоракетной обороны в Арктике, в регионе было замечено повышенное число российских кораблей.

"Они явно хотят, чтобы их присутствие было видимым. Мы также видим, как российские истребители приближаются к нашим военным кораблям", - заявил МакМутри.

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