26 ноября 2018, понедельник

"Россия захватила корабли и обвиняет Украину?" Волкер отреагировал на конфликт в Азовском море

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Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер
Фото пресс-службы YES

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер

Специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, реагируя на захват Россией украинских кораблей в Азовском море, выразил недоумение по поводу официальной позиции Москвы, обвинившей Киев в "намеренной провокации", а моряков - в "незаконном пересечении границы".

"Россия протаранила украинское судно, которое мирно направлялась в украинский порт, - напомнил Волкер в своем Twitter. – Россия захватила корабли и экипажи [украинских катеров Бердянск и Никополь и буксира Яны Капу], а затем Россия обвиняет Украину в провокации???" – озвучил Волкер риторический вопрос.

Ранее в Конгрессе США также осудили противоправные действия России в Азовском море.

"Дерзкое нарушение Россией международного права в Азовском море и провокационные атаки относительно суверенитета Украины являются абсолютно неприемлемыми. Россия должна немедленно восстановить свободу плавания через Керченский пролив, позволив украинским судам свободно использовать украинские порты", - говорится в заявлении конгрессмена и сопредседателя Украинского конгрессного кокуса Брайана Фицпатрика.

Он также призвал привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина и подчеркнул, что "США не могут игнорировать агрессию России против Украины".

"Продолжение Россией нелегальной оккупации Крыма и ее постоянные попытки дестабилизировать Восточную Европу прямо угрожают интересам нашей национальной безопасности. Мы не можем игнорировать агрессию России против Украины. Я призываю президента и администрацию в полной мере привлечь к ответственности Владимира Путина на саммите Большой двадцатки на следующей неделе. Мы должны стоять бок о бок с народом Украины", - говорится в заявлении Фицпатрика.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИДы Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.

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