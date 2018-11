"Россия захватила корабли и обвиняет Украину?" Волкер отреагировал на конфликт в Азовском море

Специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, реагируя на захват Россией украинских кораблей в Азовском море, выразил недоумение по поводу официальной позиции Москвы, обвинившей Киев в "намеренной провокации", а моряков - в "незаконном пересечении границы".

"Россия протаранила украинское судно, которое мирно направлялась в украинский порт, - напомнил Волкер в своем Twitter. – Россия захватила корабли и экипажи [украинских катеров Бердянск и Никополь и буксира Яны Капу], а затем Россия обвиняет Украину в провокации???" – озвучил Волкер риторический вопрос.

Russia rams Ukrainian vessel peacefully traveling toward a Ukrainian port. Russia seizes ships and crew and then accuses Ukraine of provocation???