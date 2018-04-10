Россия заблокировала резолюцию США в Совбезе ООН по расследованию химатаки в Сирии

Сторонниками РФ была Боливия, Китай – не голосовал

Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США в отношении нового механизма расследования химических атак в Сирии.

Резолюция собрала 12 голосов за, против проголосовали – Россия и Боливия, Китай не голосовал.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет DW, во вторник, 10 апреля, в Совбез ООН вынесут на голосование две российские резолюции и одну - Соединенных Штатов. Все инициативы предлагают свои сценарии расследования предполагаемого применения химического оружия в сирийской Думе 7 апреля.

Напомним, 9 апреля, Великобритания, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, США, Франция и Швеция созвали экстренное заседании Совета Безопасности ООН.

Заседание Совбеза ООН срочно собрали после событий 7 апреля в сирийском городе Дума в провинции Восточная Гута. Там в результате применения газообразного хлора от удушья погибли по меньшей мере 70 человек, в том числе дети. Пострадали более тысячи человек.

Смотрите также

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение об ответных мерах в связи с применением химического оружия против жителей сирийского города Дума в Восточной Гуте будет принято в ближайшее время.

Сирийское правительство и его главный союзник, Россия, отрицают причастность к нападению.

Президент США Дональд Трамп заявил 9 апреля, что примет решение об ответных действиях США в течение 24-48 часов.

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия предупредила об "серьезных последствиях" в случае применения странами Запада силы в ответ на химическую атаку в Сирии.



