04 июня 2018, понедельник

Россия заблокировала перевод денег на лекарства для Павла Гриба - отец

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Защита просила разрешить покупать лекарства для Гриба за свой счет
Фото: Игорь Гриб via Facebook

Защита просила разрешить покупать лекарства для Гриба за свой счет

Госфинмониторинг России заблокировал перевод средств на счет украинца Павла Гриба, которого незаконно удерживают в российской тюрьме, сообщил отец парня Игорь Гриб.

По словам отца, сторона защиты просила администрацию СИЗО позволить Павлу покупать за собственные средства жизненно необходимые лекарства и продукты питания.

"И вот новый "ход" российской стороны. Другого слова, как издевательство, трудно подобрать. Как выдержит больной организм, после 9,5 месяца содержания, отсутствие лекарств и обычной чистой питьевой воды - не известно", - написал Игорь Гриб.

Напомним, Павел Гриб исчез в Беларуси 24 августа 2017. Его отец, ранее работавший в Государственной пограничной службе Украины, сразу предположил, что его похитили сотрудники ФСБ РФ.

7 сентября генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ РФ в Краснодарском крае о задержании Гриба в СИЗО Краснодара.

ФСБ РФ обвиняет его в "терроризме" (ст. 205 Уголовного Кодекса РФ, санкция статьи предусматривает лишение свободы от десяти до 15 лет).

Отец Павла сообщал, что к сыну в российском СИЗО применяют психологическое давление, в том числе ограничивают в питаниии. 

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