Россия вызвала посла Австрии из-за шпионского скандала

Посол Австрии в Москве Йоханнес Айднер вызван в российское Министерство иностранных дел на фоне шпионского скандала.
Об сообщает Интерфакс со ссылкой на российское дипведомство.
Ранее стало известно, что в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов.
Расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.
По данным издания, за свои услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тысяч евро.
В связи со шпионским скандалом глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный визит в РФ. Кроме того, в австрийский МИД были вызваны российские дипломаты.
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