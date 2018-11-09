09 ноября 2018, пятница

Россия выразила демарш Австрии из-за шпионского скандала

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В МИД РФ был вызван посол Австрии в Москве
Фото: МИД РФ

В МИД РФ был вызван посол Австрии в Москве

Министерство иностранных дел РФ заявило протест послу Австрии из-за сообщений о разоблачении бывшего австрийского полковника, работавшего на российскую разведку.

В МИД России выразили "недоумение" в связи с тем, что подозрения в шпионаже были вынесены в публичную плоскость вместо обсуждения российской и австрийской сторонами через "налаженные каналы диалога".

По данным российских дипломатов, предпринятые Веной шаги, основанные на "бездоказательных" подозрениях, уже привели к осложнению отношений между РФ и Австрией, которые "до последнего времени отличались позитивной динамикой".

"Посол обещал незамедлительно информировать о демарше свою столицу", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее СМИ Австрии сообщили о задержании экс-полковника вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов.

Расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных. По неофициальным данным, за свои услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тысяч евро.

В связи со шпионским скандалом глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный визит в РФ. Кроме того, в австрийский МИД были вызваны российские дипломаты.

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