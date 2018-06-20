20 июня 2018, среда

Россия выдвинула свою кандидатуру в состав Совета ООН по правам человека после выхода из него США

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Постпредство РФ считает

Постпредство РФ считает "циничным" выход США из СПЧ

Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав Совета по правам человека на 2021–2023 годы, сообщил пресс-секретарь постоянного представительства РФ при ООН Федор Стржижовский, передает РИА Новости.

Российские дипломаты считают СПЧ "ключевой международной площадкой".

Выход США из совета в постпредстве РФ назвали "циничным", отметив, что Вашингтону "хотелось бы превратить СПЧ в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран".

Напомним, США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека.

Позже премьер-министр Израиля поблагодарил США за выход из Совета.

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