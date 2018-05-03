Россия резко снизила военные расходы из-за экономических проблем

Это первое снижение размера российского оборонного бюджета начиная с 1998 года

Военные расходы России в 2017 году резко снизились из-за экономических проблем, говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

По данным SIPRI, в 2017 году военные расходы РФ составили $66.3 млдр., что на 20% меньше, чем в 2016 году, это первое снижение с 1998 года.

"Военная модернизация остается приоритетом в России, но военный бюджет ограничен экономическими проблемами, с которыми страна столкнулась с 2014 года", - сказал ведущий аналитик SIPRI Симон Веземан.

Первое место по размеру военного бюджета традиционно занимают США ($610 млрд), которые в 2018 году намерены увеличить его еще больше, второе занимает Китай, на третье место в 2017 году вырвалась Саудовская Аравия.

Страны Центральной Европы также увеличили свои военные бюджеты, исходя из российской агрессии в отношении Украины.

Общие военные расходы 29 членов НАТО в 2017 году составили $900 млрд. в 2017 году, что составляет 52% от общемировых оборонных расходов.