28 мая 2018, понедельник

Россия вмешивалась в выборы и референдумы в пяти странах-членах НАТО - доклад

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РФ вмешивалась в выборы и референдумы в 5 странах-членах НАТО, используя одну типичную схему

РФ вмешивалась в выборы и референдумы в 5 странах-членах НАТО, используя одну типичную схему

В течение 2016-2017 годов Россия вмешивалась в выборы и референдумы в пяти странах-членах НАТО, используя одну типичную схему. 

Об этом говорится в генеральном докладе Комитета по вопросам науки и технологий Вмешательство России в процессы выборов и референдумов в государствах-членах НАТО, аннотацию которой приводит председатель парламентской делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат от БПП Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

Так, автор документа Сьюзан Дэвис (США) отмечает, что вмешательство анализируется на конкретных случаях в государствах-членах НАТО: США (президентские выборы 2016 г), Соединенном Королевстве (референдум о Brexit 2016 г и всеобщие выборы 2017 г), Франции (президентские выборы 2017 г), Германии (парламентские выборы 2017 г), Испании (конституционный кризис, вызванный сецесионными процессами в Каталонии в 2017 г).

При этом, как отмечает автор, используется одна типичная схема - несанкционированное вмешательство в сети политических партий и правительственных структур, взлом личной и профессиональной почты, похищение персональных данных, системные выбросы похищенной информации с последующим массовым распространением в социальных медиа, тиражирование "ботами", "троллями" и другими средствами.

Также практикуется передача информации в публичное пространство прессой, которая находится под традиционным влиянием; формирование ложной и лживой информации органами, контролируемые российским правительством.

"Как результат - создание атмосферы неуверенности, хаоса и скандалов в обществах, которые были мишенью таких действий", - говорится в докладе.

Автор предлагает реагировать на подобные действия в области избирательной инфраструктуры, информационных систем и в сфере СМИ.

В частности, предлагается вводить предвыборные тестирования, сертификацию систем для голосования и отказаться от машин электронного голосования. Также предлагается выработать четкие процедуры оперативного реагирования на случаи вмешательства и усилить ответственность СМИ и технологий, вводя дополнительные меры, чтобы противодействовать злоумышленникам в злоупотреблении их сайтами.

На органы власти предлагается возложить обязанность информировать общественности о рисках вмешательства и устранять предпосылки для внешней подрывной деятельности.

Ранее сообщалось, что Украина передала НАТО доклад о разработке РФ биологического и химического оружия.

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