Россия: В случае ракетного удара США по Сирии будем уничтожать пусковые площадки

В РФ заявили, что будут противостоять "любой американской агрессии против Сирии"

Российские власти пригрозили, что в случае удара США по Сирии намерены не только сбивать американские ракеты, но и уничтожать площадки, с которых они будут запущены.

Об этом телеканалу Al-Manar заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин.

По его словам, российские силы будут противостоять "любой американской агрессии против Сирии, перехватывая ракеты и поражая их пусковые площадки".

Ранее сообщалось, что в направлении порта Тартус, где находится российская военно-морская база, отправлен боевой эсминец США Donald Cook, который оснащен 60 ракетами типа Томагавк.

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума сирийской провинции Восточная Гута погибли по меньшей мере 70 человек.

После этого глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что примет решение об ответных действиях США в течение 24-48 часов.

В свою очередь российские военные утверждают, что химические атаки в Сирии были "инсценированы".