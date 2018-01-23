"Некоторые резолюции не будут выполнены никогда". Россия в ПАСЕ уже рассказывает о своем возвращении

В случае своего возвращения в Парламентской ассамблее Совета Европы Россия не будет выполнять отдельные резолюции организации.

Об этом заявил вице-спикер Госдумы России Петр Толстой перед заседанием специального комитета ПАСЕ по возврату РФ.

Соответствующие комментарии 23 января пишет Европейская правда.

"Мы будем дискутировать (по их содержанию) с нашими коллегами достаточно жестко - после того как вернемся к Ассамблеи", - не высказал сомнения Толстой о возвращении РФ.

В то же время его коллега, председатель комитета Совета Федерации по иностранным делам Константин Косачев, категорически отверг возможном сотрудничестве: "Некоторые резолюции не будут выполнены никогда. Вы должны это четко понимать".

Непосредственная тема встречи спецкомитета ПАСЕ во вторник - это изменение правил Ассамблеи. Российская сторона хочет вернуться в ПАСЕ на своих условиях - если страну не налагать санкции.

Россия после введения ПАСЕ санкций за аннексию Крыма в 2014 году прекратила платить членские взносы. Только за прошлый год РФ недоплатила в бюджет СЕ 22 млн 300 тыс. Евро. По мнению министра иностранных дел Дании Андерса Самуэльсен, это ставит под удар работу организации.

В то же время новоизбранный глава ПАСЕ Микеле Николетти настаивал на продолжении диалога с российским парламентом.