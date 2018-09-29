29 сентября 2018, суббота

Россия уже начала поставку ракетных комплексов С-300 в Сирию - Лавров

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подтвердил, что Москва уже начала поставлять в Сирию зенитно-ракетные комплексы С-300.

Как передает РБК, об этом Лавров заявил во время пресс-конференции в Нью-Йорке.

"С-300 уже начали поступать в Сирию", - заявил глава МИД РФ.

Он отметил, что в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина поставки Дамаску этих комплексов начались "сразу после инцидента" с самолетом-разведчиком Ил-20 над Средиземным морем.

По словам Лаврова, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у вооруженных сил России.

"Помимо этого, российские военные будут осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории", - добавил он.

Напомним, 18 сентября российский самолет Ил-20 был сбит С-200 ПВО Сирии. В результате погибли 15 российских военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Израиль, поскольку, согласно заявлению россиян, "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".

После этого Минобороны России заявило о намерении в течение двух недель передать ЗРК С-300 в распоряжение ПВО Сирии. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки ЗРК С-300 для нужд ПВО Сирии не направлены против третьих стран.

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон назвал "значительной эскалацией" решение России.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение России передать в распоряжение ПВО Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300 усилит напряженность в регионе.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове