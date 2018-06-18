Россия удерживает свыше 150 политзаключенных. Госдеп потребовал от Кремля освободить пленников

США требуют освободить четырех политзаключенных украинцев, удерживаемых Россией в связи с их голодовкой

Государственный департамент США обеспокоен ростом числа политзаключенных и заключенных по религиозным убеждениям в России, и призывает Москву срочно освободить пленников.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ростом числа лиц, которых в настоящее время более 150 человек идентифицированы авторитетными правозащитными организациями в качестве политических и религиозных заключенных, удерживаемых правительством Российской Федерации", - сказано в сообщении пресс-секретаря Госдепа США Хезер Науерт.

В Госдепе также подчеркнули, что особенно обеспокоены состоянием четырех незаконно заключенных украинцев, которые в настоящее время голодают – это Олег Сенцов, Станислав Клих, Александр Шумков и Владимир Балух.

Вашингтон призвал РФ "немедленно освободить всех тех, кого называют политическими или религиозными заключенными, и прекратить использование правовой системы для подавления инакомыслия и мирной религиозной практики".

В заявлении также упоминаются граждане других стран, преследуемых Россией за религиозные убеждения. Речь идет о чеченском правозащитнике Оюбе Титиеве, представителе движения Свидетели Иеговы Деннисе Кристенсене, пяти проповедниках-сайентологах и свыше десяти мусульманских последователях турецкого богослова Саида Нурси.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее заявлял, что пока будет продолжаться Чемпионата мира по футболу, Россия может согласиться на очередной обмен пленными, чтобы создать "положительный имидж страны".