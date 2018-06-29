Россия скрывает правду о состоянии здоровья удерживаемых украинцев - Денисова

В Москве прошла пресс-конференция уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой. По ее словам, Россия скрывает правду о состоянии здоровья удерживаемых украинцев.

"Российская Федерация нарушает международные конвенции по правам человека и собственное законодательство, блокируя доступ омбудсмена и консулов к политзаключенным. Я констатирую, что Российская Федерация скрывает истинное состояние здоровья удерживаемых украинцев", - заявила омбудсмен.

Ни к одному из удерживаемых в России украинских политзаключенных нет доступа со стороны независимых гуманитарных организаций и Международного комитета Красного Креста.

"Мы не знаем правды об их здоровье. Противоречивые заявления о состоянии здоровья Олега Сенцова заставляют думать, что его могут принудительно кормить. Давать смесь, которая состоит из неизвестных веществ. Мы не знаем влияния этой смеси на здоровье и психику", - сообщила Денисова.