Россия решила сократить число британских дипломатов на своей территории на более чем 50 человек

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва решила сократить количество британских дипломатов на своей территории на 50 человек.
Согласно сообщению на ее странице в Facebook, это является ответом на то, что "Лондон провел кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран".
По словам Захаровой, Москва потребовала от британской стороны "в месячный срок" сократить персонал своего посольства и консульств, чтобы привести его "в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании".
Смотрите также
- Изгой всемирного масштаба: какие страны уже решили выслать российских дипломатов
- Хотим быть мостом с Россией. Какие страны не поддержали изоляцию Москвы
Спикер МИД РФ добавила, что разница между численным составом на более чем 50 человек в пользу британской стороны.
Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери. Сергей Скрипаль до сих пор находится в критическом состоянии. Юлия Скрипаль очнулась 29 марта.
После отравления Скрипаля и его дочери Великобритания и еще 26 государств объявили, что высылают российских дипломатов из-за применения Россией в Солсбери химического оружия.
Комментарии
Правила комментирования