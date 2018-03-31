Россия решила сократить число британских дипломатов на своей территории на более чем 50 человек

Москва потребовала от британской стороны сократить персонал своего посольства и консульств "в месячный срок"

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва решила сократить количество британских дипломатов на своей территории на 50 человек.

Согласно сообщению на ее странице в Facebook, это является ответом на то, что "Лондон провел кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран".

По словам Захаровой, Москва потребовала от британской стороны "в месячный срок" сократить персонал своего посольства и консульств, чтобы привести его "в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании".

Смотрите также

Спикер МИД РФ добавила, что разница между численным составом на более чем 50 человек в пользу британской стороны.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери. Сергей Скрипаль до сих пор находится в критическом состоянии. Юлия Скрипаль очнулась 29 марта.

После отравления Скрипаля и его дочери Великобритания и еще 26 государств объявили, что высылают российских дипломатов из-за применения Россией в Солсбери химического оружия.