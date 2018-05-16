Россия разместит на постоянной основе в Средиземноморье корабли с ракетами Калибр

Президент России Владимир Путин анонсировал размещение на постоянной основе в Средиземном море кораблей с крылатыми ракетами Калибр.

Об этом Путин заявил во время военного совещания в Сочи.

По словам Путина, такие меры необходимы из-за "сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии".

"Удары крылатыми ракетами, эффективная работа палубной авиации нанесли террористам серьезный ущерб, были уничтожены важные объекты их инфраструктуры", - цитирует Путина РИА Новости.

Ранее российские корабли, оснащенные Калибрами совершали боевые походы в район восточного Средиземноморья, обстреливая ракетами территорию Сирии, неподконтрольную силам Башара Асада.

Так, в марте 2018 года к берегам Сирии прибыл корабль ВМС РФ Адмирал Эссен, также оснащенный ракетами Калибр.