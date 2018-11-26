26 ноября 2018, понедельник

Россия разместила вдоль границы с Украиной почти 500 боевых самолетов

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Разведчики заявили о 500 самолетах РФ вдоль границы
Фото: Минобороны

Разведчики заявили о 500 самолетах РФ вдоль границы

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия разместила вдоль границы с Украиной около 500 боевых самолетов тактической авиации.

Об сообщает Лига.

"На сегодняшний день вдоль границ Украины сосредоточено около 500 боевых самолетов тактической авиации и до 340 вертолетов армейской авиации", - сообщил Скибицкий.

По его словам, Россия стремительно наращивает группировку авиации воздушно-космических сил РФ вблизи границ с Украиной.

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Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине провели экстренное заседание СНБО. 26 ноября президент Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о введении военного положения в Украине до 14:00 25 января 2019 года

Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.

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