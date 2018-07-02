Россия продолжит осуществлять кибератаки, чтобы влиять на другие страны – СБУ

Россия и дальше будет использовать кибератаки как один из инструментов геополитического влияния, заявил заместитель главы Службы безопасности Украины Олег Фролов.

На 1-й конференции руководителей антитеррористических ведомств государств-членов ООН в Нью-Йорке он отметил, что кибератаки стали одними из методов гибридной агрессии России против Украины.

"Ряд мощных и сложных кибератак, циничных по замыслу и катастрофических по возможным последствиям, на компьютерные сети энергетического, банковского, транспортного секторов, отрасли связи в очередной раз показали намерение агрессора использовать кибератаки как один из инструментов геополитического влияния", - резюмировал Фролов.

Напомним, в конце мая американская компания - производитель сетевого оборудования Cisco и ее подразделение по кибербезопасности Talos сообщили, что хакеры готовят масштабную кибератаку против Украины.

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