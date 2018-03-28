Россия признала, что среди высланных российских дипломатов есть разведчики

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что среди высланных из стран Запада российских дипломатов есть сотрудники разведки.

Об этом сообщает Интерфакс.

"В числе сотрудников МИДа есть официальные представители нашей службы, офицеры безопасности, совсем немного. Это лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале", - сказал Нарышкин.

Нарышкин подчеркнул, что в России сожалеют об этом решении, но примут ответные меры.

Напомним, 26 марта ряд стран объявили о самой масштабной высылке российских дипломатов в связи с применением химического оружия против граждан в Великобритании.

Некоторые страны заявили, что выявили среди дипломатов незаявленных сотрудников разведки.

По данным Госдепа США, США, Великобритания, НАТО и еще 25 стран к настоящему моменту объявили о высылке 151 российского дипломата по делу Скрипаля.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.

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