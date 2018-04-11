Россия привела в готовность ПВО и ударные силы

Россия привела в готовность войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные подразделения Вооруженных сил.

Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.

По его словам, такие действия вызваны возможным ракетным ударом США по Сирии.

Ранее в этот день Генеральный штаб вооруженных сил РФ объявил о развертывании военной полиции в сирийском городе Дума в Восточной Гуте, пострадавшем от химической атаки.

11 апреля президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума. Таким образом он отреагировал на заявления российских чиновников о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные"! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!", - написал Twitter президент США.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил, что Кремль не является участником твиттер-дипломатии.

7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума сирийской провинции Восточная Гута погибли по меньшей мере 70 человек. В этом районе находится последний оплот сирийской оппозиции. Российские военные утверждают, что химические атаки в Сирии были "инсценированы".