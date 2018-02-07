Россия предостерегла Израиль от признания украинского Голодомора геноцидом

Израиль нуждается в поддержке многих других стран, которые думают по-разному - посольство РФ о законе о признании геноцидом Голодомора

Российский дипломат предостерег Израиль в отношении предложенного закона, который бы официально признал гибель миллионов украинцев во время Голодомора 1932-33 годов геноцидом.

"Это не лучшее время, чтобы обсуждать такое предложение", - заявил российский заместитель посла в Тель-Авиве Леонид Фролов, передает Reuters.

В комментарии на местном радио российский дипломат добавил: "Это будет плохо. Это будет неправильным шагом".

Речь идет о внесен на рассмотрение парламента Израиля (Кнессета) закона о признании украинского Голодомора геноцидом. Закон внес депутат правящей коалиции из центристской партии премьера Акрам Хасон. Он также предложил объявить 6 декабря в Израиле Днем памяти жертв украинского геноцида.

Смерть от голода около 10 миллионов украинцев в 1932-33 годах, в течение десятилетий замалчивалась советской властью.

Украина приняла резолюцию в 2016 году, которая призывает к всемирному признанию Голодомора геноцидом, вызвав критику Москвы.

Израильский законопроект все еще далек от ратификации и ему противостоят в правящей коалиции.

В то время как офис премьер-министра Беньямина Нетаньяху не сразу прокомментировал этот законопроект, министр обороны Авигдор Либерман назвал закон "бредом".

В комментарии изданию Акрам Хасон объяснил, что предложил такой шаг для своей страны после трехмесячной поездки в Украину. Он также в Киеве посетил музей жертв Голодомора.

"Я не знаю, как кто-то может сердиться на это, и я не обязан кому-то угодить", - сказал он.

Он напомнил, что Израиль сам знает, что такое геноцид.

"Я работаю для парламента Израиля - демократии с человеческими ценностями, основанной после геноцида. Почему мы не должны признать этот геноцид?"

Агентство напоминает, что Нетаньяху уже давно ищет хороших отношений с Кремлем. В то же время Израиль остался в стороне от Крымского кризиса в 2014 году, даже когда Соединенные Штаты осудили Россию.

"Израиль нуждается в поддержке не только Соединенных Штатов. Израиль нуждается в поддержке многих других стран, которые думают по-разному", - сказал российский заместитель посла.