Россия потребовала срочно созвать Совбез ООН из-за "вторжения в российские территориальные воды" 

МИД России заявил решительный протест в связи с "грубым нарушением кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации".

Российская сторона потребовала срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения складывающейся в Керченском проливе ситуации.

"Россия неоднократно предупреждала киевский режим и его западных покровителей об опасности искусственного раздувания истерии вокруг Азовского моря и Керченского пролива. Очевидна тщательно продуманная и спланированная по месту и форме провокация, нацеленная на разжигание еще одного очага напряженности в этом регионе, создание предлога для наращивания санкций против России", - сказано в заявлении МИД РФ.

Также в МИД РФ выразили возмущение "очередным нападением украинских радикалов на российские дипломатические представительства, и причиненным им ущербом".

"Линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями. Российской Федерацией будут жестко пресекаться любые посягательства на ее суверенитет и безопасность", - сказано в сообщении МИД РФ.

Смотрите также

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, позже их доставили в оккупированную Керчь.

В результате столкновения ранения получили 6 украинских военнослужащих.

СНБО рекомендовал ввести военное положение в Украине на 60 суток. Президент Петр Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР" в понедельник, 26 ноября.

Армия и СБУ приведены в полную боевую готовность.

Военное положение в Украине: все, что нужно знать