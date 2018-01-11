Россия попытается вернуться в ПАСЕ через изменение регламента - Арьев

Арьев: Украине придется бороться против возвращения России в ПАСЕ

Сторонники возвращения России в ПАСЕ будут пытаться вернуть ее в организацию, заявил глава украинской делегации Владимир Арьев.

"При поддержке пророссийского лобби в Совете Европы будут пытаться изменить регламент ПАСЕ, чтобы убрать оттуда возможность введения санкций против национальных делегаций", - пояснил он.

По словам Арьева, именно против этого Украине придется бороться в течение сессии 2018 года.

"Надеюсь, приближение выборов не изменит стиль работы украинской делегации. А если делегацию РФ хоть и тушками, но вернут в следующем году, то нашей парламентской делегации нечего делать в ПАСЕ", - резюмировал политик.

ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

21 ноября в ПАСЕ назначили незапланированные дебаты о восстановлении членства России

Позже 16 стран-участниц ПАСЕ подписали декларацию об отказе снимать санкции с России.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.