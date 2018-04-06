Россия пообещала дать "жесткий ответ" на санкции США

Министерство иностранных дел Российской Федерации пообещало "жестко" ответить США за введение новых санкций против российских олигархов, их компаний и топ-чиновников.

"Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа", - говорится в заявлении российского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса.

В МИД РФ также указали, что не понимают языка санкций: "Хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций".

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний в связи с тем, что российское правительство ведет подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.