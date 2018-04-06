Россия пообещала дать "жесткий ответ" на санкции США

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МИД РФ отреагировал на новые санкции США

МИД РФ отреагировал на новые санкции США

Министерство иностранных дел Российской Федерации пообещало "жестко" ответить США за введение новых санкций против российских олигархов, их компаний и топ-чиновников.

"Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа", - говорится в заявлении российского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса.

В МИД РФ также указали, что не понимают языка санкций: "Хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций".

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний в связи с тем, что российское правительство ведет подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.

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