25 сентября 2018, вторник

Россия получила ноту от Киева о непродлении договора о дружбе

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Россия получила ноту о непродлении договора о дружбе с Украиной

Россия получила ноту о непродлении договора о дружбе с Украиной

Россия получила официальную ноту от Киева о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Об этом заявил директор Второго департамента СНГ Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко, сообщает ТАСС.

"Ноту нам принес в понедельник временный поверенный (в делах Украины)", - сказал он.

19 сентября вступил в силу указ президента Петра Порошенко, который вводит в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией.

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Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, заключенный в 1997 году, стал основополагающим документом украинско-российских отношений, которые предусматривали стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и другие способы давления".

 

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