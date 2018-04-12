Россия подтвердила вывод своих кораблей из сирийского Тартуса

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В Госдуме России заявили, что корабли рассредотачиваются, и тем самым повышают свою живучесть

В Госдуме России заявили, что корабли рассредотачиваются, и тем самым повышают свою живучесть

Глава комитета Госдумы России по обороне Владимир Шаманов подтвердил вывод кораблей из порта российской базы ВМФ в Тартусе.

"Обычная практика. При возникновении возможности угрозы нападения компактно находящиеся у причалов корабли выходят в зону ближнего маневрирования для того, чтобы одним боеприпасом не было уничтожено более одного судна", - цитирует Шаманова Интерфакс. 

Глава комитета добавил, что корабли "рассредотачиваются, тем самым повышая свою живучесть". 

Ранее о выводе российских кораблей из Тартуса сообщил мониторинговый портал Image Satellite Internacional. 

11 апреля президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума. Таким образом он отреагировал на заявления российских чиновников о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.

Позже стало известно, что Россия привела в готовность войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные подразделения Вооруженных сил.

В Белом доме заявили, что помимо военного удара в распоряжении президента США Дональда Трампа имеются и другие варианты ответа на возможное применение химического оружия в Сирии.

7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума сирийской провинции Восточная Гута погибли по меньшей мере 70 человек. В этом районе находится последний оплот сирийской оппозиции. Российские военные утверждают, что химические атаки в Сирии были "инсценированы".

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