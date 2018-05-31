Россия поддержала Венгрию и просит НАТО надавить на Украину - СМИ

В четверг, 31 мая, по результатам заседания Совета НАТО-Россия стало известно, что представители РФ обратились в Североатлантический альянс с просьбой надавить на Украину для изменения языковой статьи образовательной реформы, сообщает Европейская правда со ссылкой на источники.

По данным издания, российская делегация апеллировала к тому, что языковой политикой Украины, где речь идет о требовании к школьникам знать государственный язык, недоволен также один из членов НАТО, то есть Венгрия.

Пресс-служба альянса отказалась официально комментировать, обсуждался ли этот вопрос на заседании Совета НАТО-Россия, подтвердив лишь, что ситуация в Украине была одной из тем дискуссии.

Однако источник отмечает, что Москва и раньше обращалась с аналогичными просьбами к Альянсу. Так, глава МИД РФ Сергеем Лавров в письме к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу настаивал на необходимости надавить на Украину. Издание также цитирует Лаврова: "Со стороны альянса нет никакой реакции (на законы, принимаемые Украиной. - ред.)... Позиция Альянса поощряет невыполнения Украиной своих обязательств".

Официально по итогам встречи РФ и НАТО заявили: "Политика союзников в отношении РФ является последовательной, особенно после прекращения в 2014 году практического сотрудничества в ответ на российскую агрессию против Украины", - пишет Укринформ.

Примечательно, что Венгрия также обращалась с письменным запросом к НАТО с просьбой пересмотреть политику альянса в отношении Украины за "провал реформ".

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто провел переговоры с украинским коллегой Павлом Климкиным. После длительных отказов Венгрия согласилась на проведение двусторонних консультаций с участием венгерской общины Закарпатья, чьи права, как считает Будапешт, Украина нарушает. Кроме того улучшению отношений Киева и Будапешта может способствовать встреча государственного секретаря США Майка Помпео с Сиярто, в ходе которой он отметил на неотложной необходимости помочь Украине из-за угрозы российской агрессии.

Ранее в Будапеште сообщали, что будут блокировать европейские и евроатлантические усилия Украины, пока Киев не отменит закон об образовании.

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