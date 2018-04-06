Россия по-прежнему проводит эксперименты с Новичком - британский посол

Британский посол назвал "достаточно ясными" доказательства того, что за отравлением Скрипаля стоит Россия

Посол Великобритании в Германии Себастьян Вуд заявил, что Россия, вопреки официальным утверждениям, по-прежнему проводит эксперименты с отравляющим веществом Новичок.

В интервью радиостанции Deutschlandfunk дипломат также рассказал, что Россия отнюдь не уничтожила все запасы отравляющих веществ из советских арсеналов, сообщает DW.

"Наши спецслужбы знают, что есть секретная программа разработки отравляющего вещества Новичок, о существовании которой российское правительство никогда не объявляло", - заявил Вуд.

Он призвал Россию в качестве первого шага открыто признать это. Речь идет о нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, подчеркнул британский дипломат.

Он назвал "достаточно ясными" доказательства того, что за отравлением бывшего двойного агентства Сергея Скрипаля стоит Россия.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом Новичок, разработанным в СССР в 1970-х годах. Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию.

В результате Великобритания объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.