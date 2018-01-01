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Россия планирует упростить предоставление гражданства украинцам

Сегодня, 17:29
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В Госдуме призвали заняться вопросом гражданства, "чтобы был конечный результат"

Фото: flickr.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты оперативно подготовить поправки для упрощения предоставления гражданства России для украинцев.

Об этом сообщает ТАСС.

"В рамках реализации поручения президента провести консультации с правительством, с Администрацией президента РФ и в приоритетном порядке внести изменения в законодательство, которые позволят открыть двери [для вступления в гражданство РФ], и сделать все, чтобы было меньше бюрократии при оформлении документов", - сказал спикер.

Володин призвал заняться этим вопросом, "чтобы был конечный результат".

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия облегчит получение своего гражданства для украинцев и не будет вводить никаких ограничений на их въезд.

Теги:   Украина Гражданство Россия

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