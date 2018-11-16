16 ноября 2018, пятница

Россия перенаправила часть морских сил возле Крыма на новый плацдарм в Азовском море – Госпогранслужба

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Россия увеличивает присутствие в Азовском море

Россия увеличивает присутствие в Азовском море

Россия перенаправила часть морских сил возле оккупированного Крыма на новый плацдарм в Азовском море, заявил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Процесс увеличения военного компонента в Азовском море был постепенный. Россия увеличила свое присутствие, но здесь скорее можно говорить о перегруппировке определенных морских сил для возможных действий на Азовском море, то есть перенацеливание кораблей, находящихся возле временно аннексированного полуострова, на новый плацдарм, которым является Азовское море", - сказал он, пишет УНИАН.

В то же время Слободян подчеркнул, что Украина также усиливает присутствие в Азовском море.

"Мы получили и новые катера, и отремонтировали и поставили в строй наш корабль Донбасс, он сейчас в Азовском море выполняет задачи", - добавил он.

Представитель ГПС уточнил, что действия выполняются совместно с Военно-морскими силами ВСУ.

Напомним, с апреля 2018 года Россия начала устраивать провокации в Азовском море, захватывая суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя во время их прохода через Керченский пролив.

При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.

В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.

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