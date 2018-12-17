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Россия перебросит более десятка истребителей в оккупированный Крым

Сегодня, 20:55
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Россия планирует перебросить истребители 22 декабря

Министерство обороны РФ планирует перебросить на аэродром Бельбек в оккупированном Севастополе более десятка истребителей Су-27СМ и Су-30М2, сообщили в российском оборонном ведомстве, передает ТАСС.

Планируется, что 22 декабря более десяти истребителей Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО совершат перелет с аэродрома Крымск в Краснодарском крае на аэродром Бельбек в аннексированном Крыму.

В Минобороны РФ заявили, что после передислокации авиационная техника и личный состав приступят к плановой деятельности в пункте постоянной дислокации.

Ранее, в МИД Украины заявили, что Россия развернула на границе более 80 тыс. войск в полной боевой готовности, разместила ракетные комплексы Искандер, передислоцировала на территорию Крыма 100 боевых самолетов нового типа Су-27 и Су-30, которые способны действовать на всей глубине черноморского региона и почти всей украинской территории.

Теги:   Украина Крым Россия

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