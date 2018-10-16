16 октября 2018, вторник

Россия перебрасывает в Азовское море два сторожевых корабля

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Сторожевой корабль Кизляр
Фото: fleetphoto.ru

Сторожевой корабль Кизляр

Россия усиливает береговую охрану ФСБ в Азовском море двумя новыми сторожевыми кораблями проекта Светлячок.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

По данным издания, Россия перебрасывает в Азовское море ПСКР-920 (б/н 178) Сыктывкар и ПСКР-921 Кизляр (б/н 177).

Корабль Кизляр был замечен 10 октября в Чебоксарском водохранилище неподалеку от Нижнего Новгорода за переходом из Архангельска. На следующий день, 11 октября, по этому же маршруту начал осуществлять переход Сыктывкар.

Ожидается, что корабли прибудут в Азовское море после 20 октября.

Напомним, что Военно-морские силы Украины готовы к применению силы в случае обострения ситуации в Азовском или Черном морях со стороны России.

В последние месяцы Россия осуществляла регулярные попытки расширить зону своего влияния в Азовском море, блокируя и задерживая украинские корабли.

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