Россия перебрасывает в Азовское море два сторожевых корабля

Россия усиливает береговую охрану ФСБ в Азовском море двумя новыми сторожевыми кораблями проекта Светлячок.
Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.
По данным издания, Россия перебрасывает в Азовское море ПСКР-920 (б/н 178) Сыктывкар и ПСКР-921 Кизляр (б/н 177).
Корабль Кизляр был замечен 10 октября в Чебоксарском водохранилище неподалеку от Нижнего Новгорода за переходом из Архангельска. На следующий день, 11 октября, по этому же маршруту начал осуществлять переход Сыктывкар.
Ожидается, что корабли прибудут в Азовское море после 20 октября.
Напомним, что Военно-морские силы Украины готовы к применению силы в случае обострения ситуации в Азовском или Черном морях со стороны России.
В последние месяцы Россия осуществляла регулярные попытки расширить зону своего влияния в Азовском море, блокируя и задерживая украинские корабли.
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