Россия ответственна за нарушение прав человека в Украине и Грузии - доклад ПА НАТО

В ходе сессии Парламентской ассамблеи НАТО главная докладчица Улла Шмидт возложила ответственность за нарушение прав человека в Украине и Грузии на Россию.

Председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз сообщила, что докладчик четко различает ситуацию на Донбассе от ситуации в Крыму. В докладе есть вывод о том, что страны должны усиливать давление на РФ.

"Докладчики поддержали тезисы об ответственности России за нарушения прав человека не только на востоке Украины, но и в Абхазии и Южной Осетии", - отметила Фриз.

Улла Шмидт также отметила факты массовых нарушений прав человека на оккупированных территориях Украины. По ее словам, быстрое решение конфликта на Донбассе невозможно. В то же время представители ПА НАТО признают, что руководство Украины стремится "говорить с людьми, а не решать конфликт военными методами".

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