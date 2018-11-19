Россия ответит в случае выхода США из ракетного договора - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Кремль ответит на выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Об этом он заявил в понедельник во время открытия серии совещаний по военной тематике в Сочи, передает Интерфакс.

По словам российского президента, возможные ответные меры были обговорены с высшими руководством Министерства обороны РФ. Он добавил, что Кремль готов обсудить договор о РСМД с американскими партнерами.

"Вновь подчеркну: мы готовы вести диалог с американскими партнерами по этому ключевому вопросу, и надеемся, что они отнесутся к этому с полной ответственностью. Потому что решение США о выходе из названного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны", - сказал он.

Путин напомнил, что после выхода Вашингтона из договора по противоракетной обороне, Россия приняла ответные меры в виде создания "гиперзвукового оружия, способного преодолевать любую систему ПРО".

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Напомним, что президент США Дональд Трамп расторгнул договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. Но допустил повторное заключение договора с РФ и Китаем.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету большой дальности Новатор 9M729. Заявленный радиус действия составляет до 2600 км. Договор, подписанный между США и Советским Союзом в 1987 году, предполагал запрет на производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальности от 500 до 5500 км.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что пересмотр ДРСМД требует переговоров всех заинтересованных стран. В том числе участия Северной Кореи и Китая, которые также производят ракеты среднего радиуса дальности и крылатые ракеты.

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