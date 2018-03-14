Россия о высылке дипломатов из Великобритании: Ответные меры не заставят себя ждать

В МИД России пообещали скорейший ответ на высылку Великобританией 23 российских дипломатов в связи с отравлением экс-агента Сергея Скрипаля.

Россия расценила высылку своих дипломатов как "беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога между двумя странами, проведенную под фальшивым предлогом".

По мнению российских дипломатов, Лондон пошел на серьезное обострение отношений, что спровоцирует ответные меры.

"Британское правительство сделало выбор в пользу конфронтации с Россией. Очевидно, что пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования этого инцидента, британские власти в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию".

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления екс-агента Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

Также Мэй объявила об отмене визита главы МИД России Сергея Лаврова в Соединенное Королевство и отмене остальных запланированных встреч на высшем уровне с представителями России. Кроме того, из-за отравления Скрипаля Великобритания созывает Совбез ООН.

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