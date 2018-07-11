Россия отреагировала на высылку из Греции своих дипломатов

Министерство иностранных дел РФ пригрозило ответными мерами на высылку из Греции двух российских дипломатов.

По данным СМИ, их уличили в сборе информации, попытке подкупа греческих чиновников и других действиях, направленных против нацбезопасности страны.

В ответ на это МИД РФ собирается предпринять "зеркальные меры", передает Интерфакс.

"По сложившейся практике в аналогичных случаях следует зеркальный ответ", - заявили в ведомстве.

В свою очередь Служба внешней разведки РФ воздержалась от комментариев по этому поводу.

Ранее сообщалось, что власти Греции решили выслать из страны двух российских дипломатов и запретить въезд еще двоим.