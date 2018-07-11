Россия отреагировала на высылку из Греции своих дипломатов

Министерство иностранных дел РФ пригрозило ответными мерами на высылку из Греции двух российских дипломатов.
По данным СМИ, их уличили в сборе информации, попытке подкупа греческих чиновников и других действиях, направленных против нацбезопасности страны.
В ответ на это МИД РФ собирается предпринять "зеркальные меры", передает Интерфакс.
"По сложившейся практике в аналогичных случаях следует зеркальный ответ", - заявили в ведомстве.
В свою очередь Служба внешней разведки РФ воздержалась от комментариев по этому поводу.
Ранее сообщалось, что власти Греции решили выслать из страны двух российских дипломатов и запретить въезд еще двоим.
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