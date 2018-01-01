Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Иван Яковина
4 декабря: Революция в диагностике рака
Фредерик Кемп
Не бойтесь Путина. Мюнхенский урок для Запада
Анастасия Леухина
Какие люди приведут Украину к успеху
Андрей Смирнов
Порошенко хочет ответить русским

Россия отреагировала на ультиматум США о сроке выполнения обязательств по ракетному договору

Сегодня, 08:24
649
Цей матеріал також доступний українською

Захарова утверждает, что Россия соблюдает условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждает, что Москва соблюдает условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Вашингтон знает об этом.

Так она прокомментировала заявление госсекретаря Майка Помпео, который объявил, что через 60 дней США выйдут из договора, сообщает Интерфакс.

В свою очередь член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что ракета 9М729, к которой предъявляют претензии США и НАТО, не нарушает договор.

"Мы можем пригласить лично Помпео на испытания комплекса 729, и он увидит, что ракета летит на 498 км и не нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности", - сказал он.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Россия не будет отвечать на выдвинутые США обвинения.

"Россия - это не та страна, которой можно ставить ультиматумы", - сказал он.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон дает России 60 дней на выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, после чего США выйдут из соглашения.

США объявили, что выйдут из Договора с Россией об уничтожении ракет средней и малой дальности. Чем это может обернуться

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о расторжении договора с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. Но допустил повторное заключение договора с РФ и Китаем.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету большой дальности Новатор 9M729. Заявленный радиус действия составляет до 2600 км. Договор, подписанный между США и Советским Союзом в 1987 году, предполагал запрет на производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальности от 500 до 5500 км.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что пересмотр ДРСМД требует переговоров всех заинтересованных стран. В том числе участия Северной Кореи и Китая, которые также производят ракеты среднего радиуса дальности и крылатые ракеты.

Угроза войны. Каким ядерным потенциалом обладают США, КНДР и другие страны. Инфографика

Теги:   Майк Помпео Договор Ракеты Россия США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 08:24

article_img
Россия отреагировала на ультиматум США о сроке выполнения обязательств по ракетному договору

Последние новости

Страны

Сегодня, 09:48

Мюллер попросил суд не сажать в тюрьму экс-советника Трампа по делу о связях с РФ
Авто

Сегодня, 09:37

В Китае создают полигон для тестирования беспилотных автомобилей
Финансы

Сегодня, 09:27

В Украине появилась новая банковская группа

ТОП-3 мнений

Святослав Вакарчук - фото
Святослав Вакарчук
О настоящих переменах, псевдоморали и политической культуре
3076
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Через семь минут вы скажете все
2552
Иван Компан - фото
Иван Компан
Миллион евро каждому
2353
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20052
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Как Трамп высек Путина
13591
Олег Рыбачук - фото
Олег Рыбачук
Запаниковали. Как в Европе реагируют на военное положение Украины
9401
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28882
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25058
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20052