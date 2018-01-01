Россия отреагировала на ультиматум США о сроке выполнения обязательств по ракетному договору Сегодня, 08:24 649 Цей матеріал також доступний українською Захарова утверждает, что Россия соблюдает условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждает, что Москва соблюдает условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Вашингтон знает об этом.

Так она прокомментировала заявление госсекретаря Майка Помпео, который объявил, что через 60 дней США выйдут из договора, сообщает Интерфакс.

В свою очередь член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что ракета 9М729, к которой предъявляют претензии США и НАТО, не нарушает договор.

"Мы можем пригласить лично Помпео на испытания комплекса 729, и он увидит, что ракета летит на 498 км и не нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности", - сказал он.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Россия не будет отвечать на выдвинутые США обвинения.

"Россия - это не та страна, которой можно ставить ультиматумы", - сказал он.

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Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон дает России 60 дней на выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, после чего США выйдут из соглашения.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о расторжении договора с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. Но допустил повторное заключение договора с РФ и Китаем.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету большой дальности Новатор 9M729. Заявленный радиус действия составляет до 2600 км. Договор, подписанный между США и Советским Союзом в 1987 году, предполагал запрет на производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальности от 500 до 5500 км.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что пересмотр ДРСМД требует переговоров всех заинтересованных стран. В том числе участия Северной Кореи и Китая, которые также производят ракеты среднего радиуса дальности и крылатые ракеты.

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