РФ отреагировала на ограничения въезда в Украину мужчин-россиян

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя ограничения Украины на въезд гражданам РФ мужского пола от 16 до 60 лет, заявила, что отвечать зеркально на все решения Киева было бы нецелесообразно.

Во время брифинга Захарова сказала, что в национальном масштабе это может привести к коллапсу.

Ранее глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал доложил об ограничении въезда в Украину граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Ограничения не касаются гуманитарных случаев, которые будут четко выписаны в инструкции.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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Военное положение: текст документа

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