Россия отреагировала на анонс встречи лидеров нормандского формата без Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал грядущие переговоры лидеров Украины, Германии и Франции, которые пройдут без участия Владимира Путина в Ахене.

По словам Пескова, истинный "нормандский формат" подразумевает участие в нем России.

"Тут можно только смотреть, как они могут повлиять и могут ли они повлиять на судьбу Донбасса", - цитирует Пескова РИА Новости.

На вопрос, обидно ли России, что ее не пригласили на такой саммит, Песков сказал, что нужно сначала дождаться этого саммита.

"Давайте дождемся, если такой саммит будет. Наверняка существуют какие-то вопросы, которые страны предпочитают обсуждать в формате троих, но истинный "нормандский формат", он, как известно, подразумевает участие России", - вновь подчеркнул Песков.

10 апреля канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала проведение в мае переговоров с лидерами Украины и Франции в Ахене, но без российского лидера Путина.

Нормандская четверка, или Нормандский формат - дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.