Россия отказалась от проведения скайп-встречи по агрессии в Азовском море – Геращенко

Геращенко: Россия отказывается от встречи второй раз подряд

Россия отказалась от проведения скайп-встречи Трехсторонней контрактной группы, где должна была обсуждаться агрессия в Керченском проливе, сообщила вице-спикер Рады и представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко.

По словам Геращенко, встречу инициировали совместно с ОБСЕ. На ней должен был обсуждаться вопрос немедленного освобождения украинских моряков и возврата Украине незаконно захваченных судов, а также разблокировка навигации для украинских и иностранных судов в Азове и деэскалации напряженности.

Российская сторона отказалась от проведения встречи.

Геращенко уточнила, что Москва второй раз подряд отказывается садиться за стол переговоров и отвечать на вопросы относительно агрессии.

"Украина настаивает на обсуждении провокации и агрессии против Украины со стороны РФ на постоянном совете ОБСЕ в Вене, в присутствии представителя ТКГ, посла Мартина Сайдика и председателя СММ ОБСЕ посла Апакана", - резюмировала политик.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. На данный момент в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

Смотрите также

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Смотрите также

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать