Письмо было направлено Москвой в организацию еще несколько месяцев назад

Россия отказалась от членства в Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве и отозвала соответствующую заявку.

Об этом со ссылкой на письмо министра образования РФ Ольги Васильевой в CERN сообщает Arcinfo.

Представитель CERN Арно Марсоль подтвердил, что в организации получили уведомление от России о том, что она более не намерена становиться ассоциированным членом CERN. По его словам, это письмо пришло в Европейскую организацию по ядерным исследованиям еще в конце прошлого года.

Однако "тесное сотрудничество" России с этим органом из-за этого не прекратится, а наоборот продолжит поддерживаться и укрепляться, считают в CERN. Нынешнее решение России не имеет в виду, что в будущем она больше не сможет присоединиться к организации в качестве ассоциированного члена, заметил Марсоль.

Всего членами CERN сейчас являются 22 государства, в том числе Германия, Франция, Великобритания, Италия, Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Болгария.

Статус ассоциированного члена в организации имеют Украина, Турция и Сербия.

Как известно, CERN является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Соглашение о создании этой организации было подписано в 1953 году. На постоянной основе сегодня в Европейской организации по ядерным исследованиям работает около 2,5 тыс. человек, еще около 8 тыс. физиков и инженеров из 85 стран участвуют в международных экспериментах CERN и работают там временно.

Ранее сообщалось, что Путин представил новые ядерные ракеты с непредсказуемой траекторией и пригрозил миру.