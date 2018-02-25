Россия организовала кибератаку во время церемонии открытия Олимпиады - WP

Российские спецслужбы организовали масштабную кибератаку на информационную инфраструктуру Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане с целью обвинить во вмешательстве КНДР, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в разведке США.

По информации собеседников издания, российские хакеры взломали несколько сотен компьютеров, обслуживающих Олимпиаду-2018, и пытались выдать атаку, как будто ее организовали хакеры из Северной Кореи. Такое кибервмешательство называется операцией "под чужим флагом", подчеркнули источники.

В Пхенчхане подтвердили факт кибератаки во время церемонии открытия Игр 9 февраля, но отказались говорить, причастна ли к этому Россия. В тот вечер произошли перебои с доступом в Интернет и на официальный сайт Олимпиады, были проблемы с трансляцией. Многие посетители не смогли распечатать билеты на церемонию.

По данным американской разведки, по состоянию на начало февраля Главное разведывательное управление Министерства обороны РФ имело доступ к не менее чем 300 компьютерам, связанным с Олимпийскими играми.

Эксперты предполагают, что кибератака была местью Международному олимпийскому комитету за запрет на участие команды России на зимних играх из-за нарушений антидопинговых правил.

Некоторые источники также обеспокоены, что российские хакеры могут попытаться сорвать церемонию закрытия Игр в это воскресенье.

Напомним, незадолго до церемонии открытия Игр взломали серверы, что привело к неисправности телевидения в главном пресс-центре и к закрытию сайта Олимпийских игр-2018. В итоге зрители, купившие билеты на события, не смогли напечатать свои бронирования.