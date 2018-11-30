Россия официально подтвердила участие своих военнослужащих в атаке на корабли ВМС Украины

Минобороны РФ официально подтвердило участие своих военнослужащих в атаке на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.
Как заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев "российских военных привлекали для пресечения провокации кораблей ВМС Украины в районе Керченского пролива 25 ноября".
"Благодаря эффективному взаимодействию пограничной службы ФСБ России, Росморречфлота и сил Южного военного округа 25 ноября пресечены провокационные действия кораблей ВМС Украины, незаконно вторгшихся в территориальное море РФ. Нарушители задержаны", - цитирует Мизинцева Интерфакс.
28 ноября президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.
Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских военнослужащих, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины "вторглись в территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.
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